Санкции сокращают бизнес

Число отечественных компаний в Казахстане сокращается. Тенденция длится уже год. Но именно в последний квартал зафиксирован максимальный за шесть лет отток бизнеса, сообщает Бюро национальной статистики страны. По их данным, сейчас в Казахстане зарегистрировано около 18 тыс. юридических лиц с российским участием — это наименьший показатель с 2018-го. При этом с начала года в стране стало почти на 500 российских компаний меньше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Тренд на сокращение — прямое следствие усиления санкционного давления на Россию, отметил профессор Казахского национального университета Магбат Спанов: «Ничего страшного в этом не вижу. Несмотря на санкции или еще какие-то моменты, экономическая активность России тоже уменьшается, и, соответственно, выхлоп становится меньше. Плюс внутри страны создаются возможности для инвестирования, это надо учитывать. Второй момент связан с миграцией. Когда началась СВО, очень много релокантов переехали в Казахстан и начали открывать или передислоцировать свой бизнес. Это текущая ситуация, которая не несет каких-то глобальных выводов или результатов. Самое главное — внутренняя торговля. И вот тут возникает очень интересный вопрос. В принципе, торговля между Россией и Казахстаном не уменьшается в общем объеме. Но на авансцену выходит Китай, который перегнал РФ по внешнему товарообороту.

Сложно то, что Россия находится под санкциями. Среди руководства экономического блока Казахстана идут большие дискуссии по поводу придерживаться санкций или не придерживаться. Часть говорит о том, что надо соблюдать ограничения. Другие, которые исходят из национальных интересов, что с санкциями нужно быть осторожными, но все равно торговать и получать доход

Теперь после того, как в Казахстан зачастили эмиссары ЕС, постоянно идут угрозы, чтобы российские компании, российские граждане не могли открывать бизнес. Думаю, когда закончится вся эта ситуация, связанная с боевыми действиями, тогда и количество предприятий, особенно работающих в сфере атомной энергетики, которые войдут в Казахстан, увеличится».

Самый большой отток произошел в сфере торговли — более чем 200 компаний. Теперь их 7,5 тыс. Следом идет IT-сфера — их количество уменьшилось на 70, до 2,5 тыс. Однако, несмотря на сложности, Казахстан все еще остается благоприятным направлением для российского бизнеса, рассказал исполнительный директор Transasia Logistics Кирилл Латинский: «Самая серьезная история, которая повлияла на отток российского бизнеса, когда ужесточились санкции именно с точки зрения трансакций. Это произошло после указа американского президента Джо Байдена от 22 декабря 2023 года и еще больше осложнило работу юрлиц в Казахстане, которые занимались поставками.

Стоит отметить, что сокращение количества юрлиц происходит не только в Казахстане, но и с теми, кто участвовал в транзитных операциях с подсанкционными товарами прежде всего в Кыргызстан. Если посмотреть статистику по этой стране, там тоже есть аналогичный тренд.

Думаю, здесь работают обычные рыночные механизмы: где бизнес почувствует возможность заработать, там он и будет высаживаться и делать попытки новых стартапов. Поэтому я думаю, что тут самое главное бизнесу не мешать».

В 2024 году Казахстан столкнулся с сокращением иностранных инвестиций в страну почти на треть. Основной спад пришелся на нефтегазовый сектор и финансовую сферу.

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Андрей Дубков