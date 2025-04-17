В сербском правительстве убыло пророссийских кадров

Парламент Сербии утвердил новое правительство, предложенное новым премьером, врачом-эндокринологом Джуро Мацутом. Его главная задача — стабилизировать обстановку в стране, сбив накал продолжающихся уже почти полгода массовых протестов. И хотя президент Александр Вучич обещал крупные перемены в правительстве, его кадровый состав обновился не сильно, многие министры сохранили свои посты. Едва ли не главным изменением стало удаление из правительства вице-премьера Александра Вулина, который считается в Сербии ключевым пророссийским политиком и ухода которого потребовало недавно руководство ЕС. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Сербии Джуро Мацут (в центре)

Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters Премьер-министр Сербии Джуро Мацут (в центре)

Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters

Новое правительство Сербии утвердил вечером в среду, 16 апреля, парламент страны. И хотя обсуждение его состава и программы продолжалось целых два дня, сомнений в том, что все предложенные новым премьером Джуро Мацутом министры будут избраны, не было изначально. Пропрезидентская Сербская прогрессивная партия имеет в парламенте абсолютное большинство, а Джуро Мацута, который является известным в Сербии врачом-эндокринологом, выдвинул на пост главы правительства президент Александр Вучич.

Главную задачу, стоящую перед будущим премьером, глава государства сформулировал так: «Думаю, он очень поможет в снижении напряженности в стране».

Тем самым президент дал понять, что известный врач, возглавив правительство, должен в первую очередь помочь властям сбить накал продолжающихся в стране уже пять месяцев протестов. Поводом стала трагедия в Нови-Саде, где 1 ноября в результате обрушения бетонного козырька на вокзале погибли 16 человек. С тех пор по всей Сербии проходят массовые митинги с требованием политической и уголовной ответственности виновных в трагедии. Реально же протестующие выступают за смену власти в стране, которую 13 лет удерживают Александр Вучич и Сербская прогрессивная партия. Под давлением протестующих в конце января подал в отставку тогдашний премьер Милош Вучевич.

Излагая программу нового правительства, Джуро Мацут заявил, что Сербия устала от расколов и блокад и что следует добиваться гармонизации общества, а своей главной задачей назвал возврат к нормальному функционированию вузов и школ, то есть прекращение студенческих протестов.

А президент Вучич, поздравив сограждан с новым правительством, пожелал ему «освободить страну от террора и вернуть на путь успеха».

Александр Вучич не раз заверял, что правительство будет обновлено существенно и что кресел лишатся многие его члены. Однако новый кабинет обновился лишь на треть, и многие ключевые министры сохранили свои посты. На должности вице-премьера и главы МВД остался лидер Соцпартии Ивица Дачич. МИД по-прежнему будет возглавлять бывший посол в США Марко Джурич, а Минобороны — Братислав Гашич. Оба считаются близкими к президенту людьми, как, впрочем, и Синиша Мали, который сохранит за собой руководство Минфином в должности первого вице-премьера.

Ключевой же переменой в правительстве стал уход Александра Вулина, который считается едва ли не главным пророссийским политиком в сербском руководстве.

Он входил во все правительства Сербии начиная с 2013 года. До сих пор был вице-премьером, а ранее руководил Минобороны, МВД и ведущей спецслужбой страны — Агентством безопасности и информации. Настроенный резко антизападно и подчеркнуто пророссийски Александр Вулин в последние годы не раз бывал в России, а полтора года назад был включен в санкционный список США по обвинению в коррупции, наркоторговле и «содействии вредоносной деятельности России на Балканах».

В конце марта еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос дала ясно понять сербскому руководству, что Александр Вулин не должен войти в состав нового правительства страны. «Надеюсь, господина Вулина не будет в новом правительстве, ибо тот, кто ведет себя антиевропейски, не может вести Сербию в ЕС»,— заявила еврокомиссар. Ее требование прозвучало после того, как сербский вице-премьер объявил, что Сербия никогда не станет членом ЕС, но может вступить в БРИКС, а также поблагодарил российские спецслужбы за помощь властям Сербии в борьбе с цветной революцией.

«Команд от кого-либо, в том числе от Евросоюза, в Сербии не слушают»,— бросил в ответ Александр Вулин, добавив, что только «президент Вучич может принимать решение о его членстве в новом правительстве».

И Александр Вучич такое решение принял. Тем самым он подтвердил оценку бывшего дипломата, а ныне белградского политолога Сречко Джукича. «Все ключевые решения нового правительства будут, как и прежде, приниматься президентом,— заявил эксперт “Ъ”.— И так будет продолжаться, пока Александр Вучич находится у власти».