Мэрия Новороссийска выплатит почти 2 млн рублей за вред памятнику археологии

Верховный суд (ВС) РФ не стал рассматривать кассационную жалобу администрации города Новороссийска на решение нижестоящих инстанций по делу о возмещении вреда, причиненного объекту культурного наследия. Информация об этом опубликована в картотеке дел ВС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, в марте 2024 года краевой арбитражный суд удовлетворил иск Управления госохраны объектов культурного наследия администрации Краснодарского края к администрации Новороссийска о взыскании 1,9 млн руб. за повреждение объекта археологического наследия «Поселение «Береговое» во время благоустройства набережной в Широкой Балке.

Объект культурного наследия «Поселение Береговое» 6-5 вв. до н.э. был принят на государственную охрану приказом управления в 2009 году, что законодательно защищало его от повреждения, разрушения или уничтожения.

В 2016 году администрация Новороссийска приступила к разработке документации по благоустройству набережной в Широкой балке и обратилась в Управление госохраны за получением заключения о возможности ведения хозяйственной деятельности в границах проектирования. Управление в ответ запросило документы об обеспечении сохранности объекта культурного наследия. Не получив их, запретило проведение работ.

В 2020 году специалисты Управления государственной охраны во время проверки установили, что, не смотря на запрет, на территории памятника археологии проведены работы по благоустройству набережной. Участок поселения со стороны береговой линии был залит бетоном, установлены пешеходные лестничные пролеты и ограждения. В результате земляных работ в рамках благоустройства прибрежной территории был поврежден культурный слой памятника на площади 282,3 кв. м.

Администрация Новороссийска обжаловала решение суда. В июне 2024 года Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд своим постановлением жалобу по данному делу отклонил, утвердив решение суда первой инстанции. 23 декабря 2024 года иск Управления государственной охраны был утвержден кассацией.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, администрация Новороссийска обратилась с кассационной жалобой в Верховный Суд Российской Федерации. ВС жалобу отклонил.

Людмила Налтакян