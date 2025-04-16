47% обратившихся в «Защитники Отечества» военнослужащих с инвалидностью трудоустроены

Замминистра обороны и председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева сообщила, что 47% участников боевых действий с тяжелой инвалидностью смогли трудоустроиться после реабилитации. В апреле 2024 года этот показатель составлял 34%.

«Мы понимаем, что этого недостаточно. Если говорить о ветеранах, которые не имеют инвалидности, то это порядка 70% тех, кто у нас трудоустроен и работает»,— сказала госпожа Цивилева на заседании совета по делам инвалидов при Совфеде (цитата по «РИА Новости»).

Замминистра также представила данные: на сопровождении фонда сейчас находятся 105,8 тыс. ветеранов и 174,1 тыс. членов их семей. Тяжелую инвалидность во время боевых действий получили 22 тыс. подопечных.

В декабре 2024 года президент России Владимир Путин поручил правительству и «Защитникам Отечества» разработать план для повышения уровня трудоустройства участников боевых действий. План в том числе должен включать организацию профориентации ветеранов. Показатель трудоустройства участников СВО также лег в обновленные показатели эффективности губернаторов, утвержденные президентом в ноябре прошлого года. В частности, для оценки работы глав регионов добавили оценку удовлетворенности военнослужащими условиями их реабилитации, переобучения и трудоустройства.

Полина Мотызлевская