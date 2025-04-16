В Уфе во время акции «Ищу человека» пристроили около 20 бездомных собак

Во время акции «Ищу человека», прошедшей на площади возле дворца Орджоникидзе в Уфе 12 апреля, забрали в семьи 20 собак из приютов, а также собрали 1,5 тонны кормов, сообщил глава администрации города на оперативном совещании в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Всего за четыре мероприятия, которые прошли в Уфе с января этого года, уфимцы забрали домой более 200 собак.

Следующая акция состоится 31 мая в Демском центральном парке.

Майя Иванова