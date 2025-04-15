В Тольятти дело экс-главы департамента дорожного хозяйства передано в суд

Центральный районный суд Тольятти рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего руководителя департамента дорожного хозяйства и транспорта Павла Баннова. Ему предъявлено обвинение в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности (ч. 1 ст. 169 УК РФ) и превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Об этом сообщают прокуратура и СУ СК РФ по Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Уголовное дело в отношении Павла Баннова было возбуждено по материалам проверки контрольного органа. Надзорное ведомство выяснило, что весной 2024 года муниципальный центр хозяйственно-транспортного обеспечения объявил открытый конкурс на проведение ремонта автодорог общего пользования в Тольятти. Стоимость работ составила 100 млн руб.

Прокуроры установили, что бывший чиновник поручил подчиненным занизить в конкурсной документации сведения о количестве контрактов, которые ранее исполнил один из участников аукциона. Это позволило выиграть тендер другому участнику. Дело Павла Баннова расследовал Центральный межрайонный следственный отдел Тольятти СУ СК РФ по Самарской области.

Георгий Портнов