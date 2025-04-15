В Тольятти дело экс-главы департамента дорожного хозяйства передано в суд
Центральный районный суд Тольятти рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего руководителя департамента дорожного хозяйства и транспорта Павла Баннова. Ему предъявлено обвинение в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности (ч. 1 ст. 169 УК РФ) и превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Об этом сообщают прокуратура и СУ СК РФ по Самарской области.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Уголовное дело в отношении Павла Баннова было возбуждено по материалам проверки контрольного органа. Надзорное ведомство выяснило, что весной 2024 года муниципальный центр хозяйственно-транспортного обеспечения объявил открытый конкурс на проведение ремонта автодорог общего пользования в Тольятти. Стоимость работ составила 100 млн руб.
Прокуроры установили, что бывший чиновник поручил подчиненным занизить в конкурсной документации сведения о количестве контрактов, которые ранее исполнил один из участников аукциона. Это позволило выиграть тендер другому участнику. Дело Павла Баннова расследовал Центральный межрайонный следственный отдел Тольятти СУ СК РФ по Самарской области.