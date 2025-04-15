Владельцам домашних животных в Красноярском крае придется маркировать питомцев

В Красноярском крае обязательным станет маркирование и учет домашних животных. Это положение внесено в проект закона «О регулировании отдельных отношений в области обращения с животными на территории Красноярского края» перед вторым чтением.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Проект закона разрабатывает региональное министерство природных ресурсов и лесного комплекса. В первом чтении он был принят в декабре 2024 года. Перед вторым документ обсудили на заседании комитета законодательного собрания Красноярского края по природным ресурсам и экологии.

«Это (маркировка и учет.— «Ъ») необходимо для того, чтобы, с одной стороны, люди, у которых домашнее животное потерялось, смогли его всегда найти по маркировке. С другой стороны, если кто-то отпускает животных на самовыгул, такого нерадивого владельца можно будет найти и привлечь к ответственности. Заниматься этим будет наша ветеринарная служба»,— процитировала пресс-служба заксобрания председателя комитета Виталия Дроздова. Принять закон во втором чтении планируется на апрельской сессии красноярского заксобрания.

Как писал «Ъ-Сибирь», законопроект предоставляет возможность умерщвлять отловленных и направленных в приюты временного содержания безнадзорных животных.

Валерий Лавский