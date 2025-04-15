В Геленджик заезжает вторая смена

Один из основателей «Трансмашхолдинга» Андрей Бокарев может выйти из проекта строительства винодельни и туристического кластера с гольф-клубом в Геленджике. Как стало известно “Ъ”, новым владельцем актива может стать совместное предприятие Газпромбанка, «Синары», основанной Дмитрием Пумпянским, и «Севергрупп» Алексея Мордашова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В 2025 году ООО «Геленджик Гольф Резорт» планирует приобрести акции АО «Усадьба "Марьина Роща"», на балансе которого находится инвестиционный проект по реализации одноименного туристско-рекреационного комплекса в Геленджике, обнаружил “Ъ” в пояснительной записке к бухгалтерской отчетности за 2024 год «Геленджик Гольф Резорт». В компаниях не ответили на запрос “Ъ”.

ООО «Геленджик Гольф Резорт» управляет гольф-клубом на 67,3 га на Стартовой улице в курортном городе. По данным СПАРК, компания принадлежит структуре группы «Синара», основанной Дмитрием Пумпянским (участие в организации составляет 20,43%), АО «ОМК Сервис» (16,92%), УК «Градиент» (15,09%), структуре Газпромбанка ООО «Сибфинанс» (10,96%), дочерней компании холдинга «Акрон» ПАО «Доробуж» (7,87%), ООО «Севергрупп» Алексей Мордашова (2,82%) и ряду других организаций и лиц, указано в СПАРК. В «Синаре», Газпромбанке, «Акроне» и «Севергрупп» не ответили на запрос “Ъ”.

АО «Усадьба "Марьина Роща"» владеет 453 га в селе Марьина Роща в Геленджике, писал РБК. На 112 га из них построят винодельческий комплекс мощностью 1 млн бутылок в год с панорамным рестораном, инвестиции в комплекс оценивались в 4,7 млрд руб., уточняло издание. Также там предусмотрена реализация спа-курорта с отелем уровня «пять звезд» и коттеджным поселком на 100 домов, на что потребуется еще 3,9 млрд руб.

В пояснительной записке ООО «Геленджик Гольф Резорт» сказано, что АО «Усадьба "Марьина Роща"» займется, в частности, строительством гольф-клуба с полем площадью почти 95 га, построит 313 коттеджей и гольф-отель с академией гольфа. Объем инвестиций в эту часть проекта можно оценить в 6–7 млрд руб., считает директор по развитию бизнеса департамента стратегического консалтинга IBC Real Estate Евгений Саурин. Он также отмечает, что содержание инфраструктуры полей для гольфа — достаточно затратная статья, операционные расходы по которой могут достигать до 300–400 млн руб. в год.

Владельцами АО «Усадьба "Марьина Роща"» в 2021 году стали один из основателей «Трансмашхолдинга» Андрей Бокарев, получивший 40% акций, а также ООО «А-проперти инвест» (40%) и ООО «Макрон-СТ» (20%), сказано в пояснительной записке к отчетности компании за 2021 год (более свежих данных не публиковалось). В «Трансмашхолдинге» не ответили на запрос “Ъ”.

Управляющий партнер консалтинговой компании Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич считает, что покупка акций АО «Усадьба "Марьина Роща"» может обойтись ООО «Геленджик Гольф Резорт» в 3–4 млрд руб. Банковским и инвестиционным компаниям сейчас проще вкладываться в масштабные туристско-рекреационные кластеры, так как они имеют доступ к более выгодному финансированию, чем инвесторы и организации других направленностей, считает он. Привлечение кредитов при ключевой ставке ЦБ в 21% делает проекты малопривлекательными, отмечает эксперт.

В последние несколько лет Геленджик является одним из самых привлекательных регионов России для инвесторов, которые стремятся развивать здесь гостинично-рекреационные проекты, говорит Евгений Саурин. Локация позволяет создать высококлассный имиджевый проект, что может стать существенным фактором, привлекающим инвесторов, считает операционный директор департамента стратегического консалтинга Nikoliers Игорь Кокорев. «Геленджик — это новый Канн для богатых людей в России»,— соглашается партнер аналитического центра Ricci Яна Кузина.

Крупные инвесторы нередко проявляют интерес к реализации туристических проектов в Геленджике. Например, в конце 2023 года ПАО «Интер РАО» получило долю в проекте строительства портовой инфраструктуры с мариной и отелями стоимостью 100 млрд руб. в городе (см. “Ъ” от 16 января 2024 года). Инвесторы реагируют на рост интереса россиян к этому направлению. С января по середину ноября 2024 года Геленджик посетили более 4,3 млн туристов, что на 8,8% больше год к году, сообщал глава города Алексей Богодистов.

Дарья Андрианова