Жителя Татарстана лишили свободы на 17 лет за поддержку терроризма

Мужчина из Кукморского района Республики Татарстан получил наказание в виде 17 лет лишения свободы за поддержку террористической деятельности. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе УФСБ России по Татарстану.

Установлено, что осужденный пропагандировал идеологию терроризма и финансово поддерживал находящегося в международном розыске боевика международной террористической организации.

Татарстанец также организовал собственную террористическую группу и склонял ее участников отправиться в Сирию, чтобы пополнить ряды боевиков.

По статье 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности) мужчина приговорен к 17 годам лишения свободы. Первые 4 года он проведет в тюрьме, а далее будет переведен в исправительную колонию особого режима.

Дарья Сайфиева