Арест подозреваемого в хищении 168 млн рублей из МДЦ в Сочи продлили

Суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей обвиняемого в хищении крупной суммы из многофункционального депозитарного центра в Сочи, рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Срок ареста не уточнили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В середине января в Сочи правоохранительные органы задержали исполняющего директора многофункционального депозитарного центра по подозрению в хищении средств. В полицию обратились 18 пострадавших, которые заявили о краже. Общая сумма ущерба составила около 168 млн руб.

Задержание прошло на рабочем месте подозреваемого, после чего его доставили в полицию для дальнейшего расследования. В ходе следственных действий в лесу был найден тайник с частью похищенных денег, из которого изъяли 600 тыс. долларов.

Следователи Центрального района Сочи возбудили уголовное дело по факту кражи в особо крупном размере. Подозреваемого арестовали на два месяца, а затем еще на месяц. В понедельник, 14 апреля, арест вновь продлили.

Суд отклонил ходатайства обвиняемого о применении альтернативных мер пресечения, таких как домашний арест или залог.

Мария Удовик