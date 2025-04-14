В Сочи из-за велогонки на несколько дней ограничат движение транспорта

С 16 по 18 апреля в Адлерском районе Сочи будет проходить велогонка, посвященная годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале. В связи с проведением соревнований будет временно изменена схема движения по ряду участков федеральных трасс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Так, в среду, 16 апреля, с 10:30 до 15:30 вводятся ограничения на участке трассы А-149 «Адлер — Красная Поляна, скоростное направление» — от моста в районе села Галицыно до въезда в Эстосадок.

В четверг и пятницу, 17 и 18 апреля, движение будет ограничено с 10:30 до 16:00 по кольцевому маршруту, включающему участки обеих веток трассы А-149 — от примыкания дорог в районе села Галицыно до точки за селом Чвижепсе, расположенной в районе 33-го км.

Администрация курорта рекомендует местным жителям и туристам, планирующим поездки в Красную Поляну и горный кластер, учитывать временные изменения в транспортной схеме.

Мария Удовик