Фатхулла Исхаков взыскал 95 тысяч рублей за потерянный заработок за 13 лет

Советский райсуд Уфы взыскал с Минфина России в пользу незаконно осужденного 87-летнего Фатхуллы Исхакова 95 тыс. руб. в качестве потерянного заработка за 13 лет и конфискованную у него корову. Об этом сообщил юрист Виталий Буркин, представлявший интересы пенсионера в суде. Господин Исхаков просил выплатить ему свыше 3 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фатхулла Исхаков перед зданием Ленинского райсуда Уфы

Фото: Наталья Балыкова, Коммерсантъ Фатхулла Исхаков перед зданием Ленинского райсуда Уфы

Фото: Наталья Балыкова, Коммерсантъ

«Это решение мы обжалуем. Как судья установила эту сумму — Бог его знает»,— сообщил «Ъ-Уфа» Виталий Буркин.

Фатхуллу Исхакова в 1959 году приговорили к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима за покушение на убийство трех женщин, из которых он отсидел 13 лет. В мае 2023 года пенсионер был реабилитирован. Тогда выяснилось, что преступление совершил другой человек.

За незаконные преследование и лишение свободы пенсионер смог отсудить у Минфина 6 млн руб., хотя просил 450 млн руб. компенсации морального вреда.

Венера Хисамова