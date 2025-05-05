Сегодня исполняется 85 лет писателю-сатирику, телеведущему Лиону Измайлову

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Фото: Олег Никишин, Коммерсантъ Лион Измайлов

Фото: Олег Никишин, Коммерсантъ

Его поздравляет народная артистка РФ Клара Новикова:

— Дорогой Лион! Вот и мы повзрослели чуть-чуть. И дата красивая! Самое главное, что все эти годы ты активно пишешь и делаешь то, что нравится тебе и нравится другим. Ты ведешь телепрограммы очень лихо и выглядишь на сцене замечательно! По-прежнему восхищаюсь, какой ты великолепный писатель! Мы с тобой очень хорошо дружим, можно сказать — ладим по-человечески без вопросов и без претензий, хотя, оценивая увиденное в театре или на эстраде, иногда расходимся профессионально. Но это же нормально — правда, уважаемый Лион Моисеевич?! Так и рождается истина. Но я всегда говорю с тобой и о тебе с улыбкой на лице и с самыми добрыми чувствами. Желаю долгих лет жизни тебе, твоей семьей, твоей замечательной жене Лене. И спасибо за доверительные беседы! Конечно, есть уже проблемы со здоровьем. Да и проблемы разного характера, но какое счастье, когда можно позвонить, поделиться, получить совет, очень искренний. А потом — сделать все по-своему. И опять звонить, и опять говорить по часу, и вдруг вспомнить, что полно дел на сегодня. И расстаться, обнимая друг друга, и опять ждать звонка. Пусть так будет долгие годы. Слышать друг друга, звонить друг другу. Желаю тебе бодрости, здоровья, долгих лет! И очень хочу быть свидетелем всему этому. Дорогой Лиончик. Лион Моисеевич! Лион Измайлов!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»