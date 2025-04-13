Главные новости 7-13 апреля. Ростов-на-Дону и область

Компания «Булава» стала владельцем швейных фабрик «Глории Джинс» в Красном Сулине и п. Усть-Донецком. Ранее «Булава» уже выкупила предприятия «Глории Джинс» в Гуково и Зверево. Общая численность персонала четырех фабрик составляет около 500 человек.

Сальский районный суд приговорил 22-летнего жителя региона к трем годам колонии общего режима. Он, как установил суд, причастен к телефонному мошенничеству, в результате которого пенсионерка лишилась 1 млн рублей.

На автодороге в Аксайском районе водитель пассажирского автобуса «Москва – Геническ» не справился с управлением. В результате, произошло опрокидывание транспортного средства. На момент аварии в автобусе находились 23 человека.

Южный окружной военный суд приговорил Сергея Косолапа к 18 годам колонии строгого режима за участие в украинском батальоне «Айдар» (организация признана террористической в РФ и запрещена).

Ростовская-на-Дону городская Дума согласовала назначение Александра Шанько на должность директора городского Департамента имущественно-земельных отношений (ДИЗО).

Перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» объявил, что в мае из Таганрога в Симферополь начнет ходить новый поезд. Поезд «Таврия» будет следовать через Ростов-на-Дону через день.

Власти Ростовской области заявили о необходимости масштабного ремонта и строительства сетей электроснабжения в регионе. В этом году на эти цели направят 1,5 млрд рублей.

Азовский городской суд вынес обвинительный приговор бывшему главному архитектору города Марине Ковалевич по делу о взяточничестве.

Власти отменили конкурс по выбору подрядчика для ремонта Донской государственной публичной библиотеки в Ростове.

Чертковский районный суд признал бывшего руководителя Чертковского отдела управления Росреестра по Ростовской области Елену Глебову виновной в превышении должностных полномочий, мошенничестве и хранении оружия.

Рекультивацию мусорного полигона в Новочеркасске завершили почти на 90%. Ожидается, что полностью работы будут выполнены до конца июня.

Следственные органы СК России по Ростовской области возбудили уголовное дело о покушении на убийство подростка.

Логистическая компания «Русь-Транс» вложила 380 млн рублей в благоустройство пляжа на Павло-Очаковской косе Азовского моря.

Самолет авиакомпании «Азимут», выполнявший рейс Минеральные Воды – Самарканд, вернулся в аэропорт вылета в связи с технической неисправностью.