«Русь-Транс» благоустроила пляж Павлово-Очаковской косы за 380 миллионов рублей

Логистическая компания «Русь-Транс» вложила 380 млн руб. в благоустройство пляжа на Павло-Очаковской косе Азовского моря, сообщает пресс-служба Азовского района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Горбачева, Коммерсантъ Фото: Елена Горбачева, Коммерсантъ

По данным источника, инвесторы обустроили купальную зону, установили современные беседки и бунгало, раздевалки и кемпинги. В преддверии турсезона закуплены водные велосипеды, лодки и катамараны. Также городские власти организовали на пляже три точки общественного питания. Общая площадь всей благоустроенной территории составляет 3 га.

Кроме того, на участке рядом реализуется еще один инвестпроект — «Инклюзивный пляж с реабилитационным бальнеологическим центром, который осуществляет компания «Фавория». Общий объем вложений в проект составит порядка 250 млн руб.

Валентина Любашенко