В Ростовской области в 2025 году на ремонт электросетей направят 1,5 млрд рублей

В Ростовской области давно назрела необходимость масштабного ремонта и строительства сетей электроснабжения, написал в своем Telegram-канале врио губернатора Юрий Слюсарь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По его словам, он обсуждал этот вопрос с министром энергетики России Сергеем Цивилевым. Донское энергетическое хозяйство нуждается в масштабных преобразованиях, поэтому власти региона работают над привлечением федеральных финансовых ресурсов.

Юрий Слюсарь сообщил, что в этом году на ремонт электросетей в Ростовской области направят 1,5 млрд руб. Средств хватит на ремонт 600 км линий электропередачи, техобслуживание почти 2 тыс. подстанций, будут реализованы еще «многие другие работы». Врио губернатора уточнил, что значительная часть средств будет направлена на ремонт ЛЭП в Аксайском, Мясниковском, Азовском и Октябрьском районах.

Сергей Иванов