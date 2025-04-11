Новый поезд из Таганрога в Симферополь запустят с 25 мая

В мае из Таганрога в Симферополь начнет ходить новый поезд. Об этом сообщает перевозчик «Гранд Сервис Экспресс»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ

Новый пассажирский поезд «Таврия» из Таганрога в Симферополь будет следовать через Ростов-на-Дону и ходить через день. Первый рейс из Таганрога отправится 25 мая в 10:55. В Ростове-на-Дону поезд будет останавливаться на станции Первомайская (11:59 – 12:33) и прибывать в Симферополь на следующий день в 6:00.

Из Симферополя поезд впервые отправится 24 мая в 13:30. Остановка в Ростове-на-Дону (на станции Ростов-Главный, пригородный вокзал) запланирована на следующий день в 04:35 – 05:04, а прибытие в Таганрог в 6:15.

В состав поезда будут включены купейные вагоны класса 2К, а также плацкартные вагоны классов 3Э и 3Б.

Кристина Федичкина