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Власти отменили конкурс по выбору подрядчика для ремонта публичной библиотеки в Ростове

Торги по определению подрядной организации для выполнения капитального ремонта здания и территории Донской государственной публичной библиотеки отменены. Об этом сообщается на сайте правительства Ростовской области со ссылкой на врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По его словам, проектная документация на проведение работ требует доработки.

Вместе с тем, врио губернатора поручил министрам культуры и строительства области провести встречи с представителями общественности, чтобы сделать вывод, как должен выглядеть этот знаковый для Ростова объект.

«Для жителей региона это современный информационный, общественный и культурный центр. Именно поэтому проект реконструкции будем дорабатывать, опираясь в первую очередь на мнения жителей и экспертного сообщества», - пояснил Юрий Слюсарь.

Как сообщалось, в конце марта ГБУ культуры РО «Донская государственная публичная библиотека» объявило открытый конкурс на выбор подрядчика для капитального ремонта здания библиотеки и прилегающей территории.

Предполагалось, что ремонт объекта будет завершен до 31 декабря 2027 года.

Начальная (максимальная) цена контракта с подрядчиком была определена на уровне 2 млрд 175,4 млн руб.

Донская государственная публичная библиотека расположена в Ростове на ул. Пушкинской, 175а. Ее здание начали возводить в 1974 году. Строительство затянулось и было завершено только спустя 20 лет. В 1995 году библиотеке на Пушкинской был присвоен статус Центральной библиотеки Ростовской области.

Сергей Иванов

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