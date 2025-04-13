Рекультивацию мусорного полигона в Новочеркасске планируют завершить в июне

Рекультивация мусорного полигона в Новочеркасске завершена на 86%. Ожидается, что полностью работы будут выполнены до конца июня. Об этом сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба министерства ЖКХ Ростовской области Фото: пресс-служба министерства ЖКХ Ростовской области

Как отмечается в сообщении, график рекультивации сдвинулся, поскольку предыдущий подрядчик не справился с задачам. Госпожа Пшеничная отметила, что «новая организация уже активно исправляет ситуацию». На объекте ведутся земляные работы, укладка геотекстиля и песчаного защитного слоя, а также монтаж основного защитного экрана.

Мария Иванова