Сотрудницу Росреестра посадили на семь лет за мошенничество и другие преступления

Чертковский районный суд признал бывшего руководителя Чертковского отдела управления Росреестра по Ростовской области Елену Глебову виновной в превышении должностных полномочий, мошенничестве и хранении оружия. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

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По версии обвинения, Елена Глебова в 2004-2023 годах организовала деятельность ИП по предоставлению правовой помощи гражданам при заключении сделок с недвижимостью. При этом она внесла изменения в договор купли-продажи жилого дома, который был заключен между гражданином и отделом Росреестра, намеренно не указав в перечне комнат одно из помещений. Там она устроила кабинет для своих доверенных лиц, которые работали на ИП. При этом услуги по коммунальным платежам за данный кабинет госпожа Глебова включала в расходы Чертковского отдела управления Росреестра.

Как сообщает пресс-служба, Елена Глебова вынуждала граждан при регистрации сделок с недвижимостью обращаться к ее доверенным лицам. В результате своих действий она получила незаконный доход в размере более 20,9 млн руб., а также причинила ущерб управлению Росреестра по Ростовской области на сумму более 188 тыс. руб.

По ходу следствия у Елены Глебовой обнаружили винтовку ТОЗ-8м и боеприпасы к ней.

Суд назначил ей наказание в виде семи лет лишения свободы.

Сергей Иванов