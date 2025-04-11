Ростовская гордума одобрила назначение Александра Шанько директором ДИЗО
Ростовская-на-Дону городская Дума согласовала назначение Александра Шанько на должность директора городского Департамента имущественно-земельных отношений (ДИЗО). Решение о согласовании было принято сегодня на 32-м заседании Думы.
Фото: «Ъ-Юг»
Назначение господина Шанько было рассмотрено депутатами по представлению главы Ростова Александра Скрябина.
До этого Александр Шанько был заместителем директора департамента, также он работал начальником отдела правовой работы в Минимущества Ростовской области.
Предыдущим директором департамента была Ирина Смирягина, которая занимала эту должность с 2023 года.