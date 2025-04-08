В Ростове осудили бойца запрещенного батальона «Айдар»

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сергея Косолапа к 18 годам колонии строгого режима за участие в украинском батальоне «Айдар» (организация признана террористической в РФ и запрещена). Об этом сообщает пресс-служба суда.

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По версии следствия, подсудимый вступил в организацию в 2015 году в селе Половинкино ЛНР. С сентября по октябрь 2015 года фигурант проходил обучение. В ноябре Сергею Косолапу выдали оружие, и почти месяц он участвовал в деятельности батальона. В конце ноября 2015 года Косолап был уволен.

В сообщении отмечается, что Косолап мог сообщить властям об участии в организации и избежать уголовной ответственности, однако не сделал этого. Сотрудники правоохранительных органов узнали о причастности Косолапа к деятельности «Айдара» в октябре 2023 года. В отношении него было возбуждено уголовное дело об участии в террористическом сообществе и прохождении обучения для участия в нем (ч. 2 ст. 205.4; ст. 205.3 УК РФ).

Мария Иванова