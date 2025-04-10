Бывший главный архитектор Азова получила 7 лет за взятки от застройщика

Азовский городской суд вынес обвинительный приговор бывшему главному архитектору города Марине Ковалевич по делу о взяточничестве. Подсудимая получила наказание в виде 7 лет и одного месяца лишения свободы в колонии общего режима, сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Азова Фото: Администрация Азова

Сотрудники спецслужбы установили, что Ковалевич пыталась получить от застройщика скидку в размере 1,4 млн руб. при покупке квартиры в жилом комплексе Азова за выдачу разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома.

В ходе расследования также выяснилось, что ранее обвиняемая получила взятку от генерального директора той же строительной фирмы в виде ремонтных работ в квартире матери на сумму 180 тыс. руб. в обмен на выдачу разрешения на строительство жилого комплекса.

Суд также назначил Марине Ковалевич штраф в двукратном размере взятки и запрет занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти.

Приговор пока не вступил в законную силу. До окончательного решения осужденная останется под стражей.

Николай Аксенов