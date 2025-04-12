Самолет ростовского «Азимута» вернулся в Минводы из-за поломки

Самолет авиакомпании "Азимут", выполнявший рейс Минеральные Воды-Самарканд, вернулся в аэропорт вылета в связи с технической неисправностью одной из систем воздушного судна, сообщил портал AVIAINCIDENT.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Рейс AZO6179 по маршруту Минеральные Воды – Самарканд, планировался к отправлению 10 апреля в 23:15. Однако, из-за возникшей в процессе подготовки к полету технической неполадки, воздушное судно было вынуждено прервать взлет и вернуться на стоянку, комментирует источник.

Согласно имеющимся данным, "Азимут" базируется в ростовском аэропорту "Платов", а также в аэропортах Краснодара и Минеральных Вод. Парк авиакомпании состоит из 20 воздушных судов Superjet 100.

В 2025 году авиакомпания «Азимут» зарегистрировала более десяти случаев внеплановых возвратов самолетов в аэропорт вылета из-за технических неполадок, уточняется в сообщении.

Валентина Любашенко