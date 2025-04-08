В Ростовской области опрокинулся автобус с пассажирами

8 апреля на автодороге в Аксайском районе водитель пассажирского автобуса «Москва - Геническ» не справился с управлением, сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области. В результате, транспортное средство занесло и оно опрокинулось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба прокуратуры Ростовской области Фото: Пресс-служба прокуратуры Ростовской области

«В результате происшествия есть пострадавшие», – уточняется в сообщении.

По информации Госавтоинспекции Ростовской области, авария произошла сегодня в 05:15 на 4 км автодороги «Северный обход Ростова-на-Дону». «В водитель 1976 года рождения, управляя автобусом и двигаясь по маршруту «Москва - Геническ Херсонская область», по предварительным данным, не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. В результате ДТП в настоящее время пострадал один пассажир. В момент ДТП в автобусе находились 23 пассажира», – уточняется в сообщении ГАИ.

По факту ДТП областная прокуратура организовала проверку соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения. «По ее результатам, при наличии оснований, будут приняты меры реагирования», – резюмируется в сообщении.

Ранее, 8 апреля в 06:32, Госавтоинспекция Ростовской области предупреждала водителей, что дождь в регионе может существенно повлиять на безопасность дорожного движения. Сообщение об этом с перечнем мер, которые водители должны принять в данных погодных условиях, было опубликовано в Telegram-канале ГАИ.

Владимир Андреев