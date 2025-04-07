На Дону телефонного мошенника осудили за хищение 1 млн рублей у пенсионерки

Сальский районный суд вынес приговорил 22-летнего жителя региона к трем годам колонии общего режима за мошенничество (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в ноябре 2023 года сообщник осужденного, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, позвонил пенсионерке и заявил, что ее внучка стала виновницей ДТП. Пенсионерку убедили передать «следователю» 1 млн руб. для освобождения ее родственницы от уголовной ответственности. Осужденный при личной встрече представился женщине сотрудником правоохранительного органа и забрал деньги.

Кристина Федичкина