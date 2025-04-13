В Ростове возбуждено уголовное дело о покушении на убийство подростка

Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство подростка в Ростове (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, вечером 11 апреля 2025 года во дворе многоквартирного дома на улице Пацаева в Ростове-на-Дону фигурант после словесного конфликта сильно избил 16-летнего подростка. Подозреваемый задержан, правоохранительные органы ходатайствуют о его заключении под стражу.

Уголовное дело возбуждено следственными органами СК России по Ростовской области. Председатель следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования.

Кристина Федичкина