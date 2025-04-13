Главные новости за неделю 7-13 апреля. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

«Общие ценности — основа роста в многополярном мире» выбрали в качестве главной темы Петербургского международного экономического форума. Она отражает глубинные изменения в системе международного сотрудничества, сообщили на сайте мероприятия. На фоне перемен в системе международных отношений ключевую роль играют суверенитет, уважение национальной идентичности, учет интересов всех участников глобального развития и взаимовыгодное партнерство, отмечают организаторы.

Строительная компания Setl Group и ПАО Сбербанк договорились о предоставлении кредита на 2,84 млрд рублей для строительства 11-го корпуса ЖК Univer City в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Об оформлении договора сообщили на сайте холдинга. Жилой комплекс комфорт-класса возводится на юге Петербурга. Этот корпус станет частью первого этапа строительства Univer City. Сдать его планируют в IV квартале 2027 года.

Городской суд Псковской области избрал меру пресечения ректору Псковского государственного университета Наталье Ильной. Она пробудет в СИЗО два месяца, сообщила пресс-служба судов региона. Ильина стала фигуранткой дела по ч. 1 ст. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничестве в особо крупном размере). Ее задержали 8 апреля. Следствие полагает, что ректор ПсковГУ оформила в штат несуществующего сотрудника и таким образом присвоила себе 10 млн рублей.

Студенты Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения (СПбГИКиТ) направили обращение к министру культуры России Ольге Любимовой с просьбой проверить руководство вуза. По их словам, из-за него уволились шесть мастеров кафедры режиссуры игрового кино и еще двое преподавателей.

Мероприятия Совета законодателей РФ при Федеральном собрании пройдут в Санкт-Петербурге 27-28 апреля. Традиционно площадкой заседаний станет Таврический дворец, говорится в анонсе на сайте верхней палаты российского парламента. В первый день состоится заседание Президиума Совета законодателей РФ. Оно пройдет под руководством первого заместителя председателя Совета Федерации Андрея Яцкина и заместителя спикера Госдумы Ирины Яровой.

В Санкт-Петербурге правоохранительные органы пришли с проверкой в один из старейших книжных магазинов города «Подписные издания» на Литейном проспекте. Данный факт подтвердили «Ъ-СПб» в книжной лавке, но без подробностей, что послужило причиной такого визита.

Чиновник из СПб ГБУ «Мостотрест» был задержан по подозрению в покушении на получение взятки в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК РФ). Как считает следствие, он за сумму в 1 млн 260 тыс. рублей предложил индивидуальному предпринимателю, занимающемуся водными перевозками, закрывать глаза на нарушения в области эксплуатации набережных в течение всего сезона навигации.

Генеральный директор «Транспортной концессионной компании» (ТКК) Сергей Окутин покинет свою должность по собственному желанию 30 апреля. Соответствующий документ появился на сайте организации, эксплуатирующей трамвайную сеть «Чижик» в Красногвардейском районе. С 1 мая генеральным директором ТКК будет Антон Рудаков. Окутин возглавлял компанию с момента ее регистрации в 2013 году. При нем в 2019 году по концессионному соглашению с городом на 30 лет была достроена частная трамвайная сеть.

Российский аукционный дом (РАД) подвел итоги первых в 2025 году аукционов по аренде помещений на территории Апраксина двора. Его признали несостоявшимся из-за отсутствия заявок. На торги выставляли как отдельно стоящие здания целиком, так и нежилые помещения. Всю указанную недвижимость, которая относится к объектам культурного наследия регионального значения, можно было арендовать на три года.

Подведомственное комитету по транспорту СПб ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга» возглавил Андрей Мацарин. О назначении нового руководителя ведомства объявили в комтрансе 11 апреля. Ранее господин Мацарин работал в администрации губернатора Санкт-Петербурга, комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) и иных госструктурах.

В ночь на пятницу, 11 апреля, около острова Аэгна в Балтийском море задержали нефтяной танкер Kiwala, направлявшийся в порт Усть-Луга из индийского порта Сикха. Судно направили в территориальные воды Эстонии. По словам главы погранслужбы Департамента полиции и погранохраны Эстонии Вейко Коммусаара, у танкера не было флага, в связи с чем Kiwala задержали для проверки документов и правового статуса. Операцию проводили с помощью вертолета.

Филиал РАНХиГС в лице Северо-Западного института управления ищет подрядчика, который реконструирует и отреставрирует корпус вуза на 3-й линии Васильевского острова, 30-32. Начальная цена контракта составляет 4,13 млрд рублей. В здании располагается учебно-административный корпус, который планируют приспособить под современное использование. Потенциальный подрядчик должен справиться с заданием за четыре года.

Президент России Владимир Путин провел встречу со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом в Петербурге вечером 11 апреля. Стороны обсудили украинское урегулирование. Диалог продолжался 4,5 часа. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, встреча не связана с ранее прошедшими в Стамбуле переговорами между Москвой и Вашингтоном. Он подчеркнул, что беседа с господином Уиткоффом является отличной возможностью передать президенту США Дональду Трампу позицию Кремля, однако не стоит ждать от диалога прорывов.

Дело против основателя частной скорой помощи Coris Льва Авербаха поступило в Приморский районный суд. Его обвиняют по ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). Изначально фигурантом дела был только коллега господина Авербаха Дмитрий Яковлев. По предварительным данным, медики прислали как минимум восьми иностранцам приглашения на лечение и тем самым помогали им попасть в РФ. Свою вину Авербах признал лишь частично. По его словам, никто из въехавших в страну не оставался надолго. Оба фигуранта дела сейчас находятся под подпиской о невыезде.