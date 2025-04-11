Корпус филиала РАНХиГС на Васильевском острове отремонтируют за 4 млрд рублей
Филиал РАНХиГС в лице Северо-Западного института управления ищет подрядчика, который реконструирует и отреставрирует корпус вуза на 3-й линии Васильевского острова, 30-32. Начальная цена контракта составляет 4,13 млрд рублей. Соответствующую информацию можно найти на сайте госзакупок.
Здание бывшей Елизаветинской богадельни Елисеевых, где планируют сделать ремонт и приспособить под учебный корпус Северо-Западного института управления
Фото: Портал Citywalls / V_Malyj
В здании располагается учебно-административный корпус, который планируют приспособить под современное использование. Потенциальный подрядчик должен справиться с заданием за четыре года.
Он обязуется провести ремонт помещений, фасадов, светового фонтаря и витражи. Отметим, что здание является региональным памятником «Елизаветинская богадельня Елисеевых».
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что крышу Смольного отремонтируют за 320 миллионов рублей до конца 2026 года. Потенциальному подрядчику необходимо приступить к работам в мае.