Корпус филиала РАНХиГС на Васильевском острове отремонтируют за 4 млрд рублей

Филиал РАНХиГС в лице Северо-Западного института управления ищет подрядчика, который реконструирует и отреставрирует корпус вуза на 3-й линии Васильевского острова, 30-32. Начальная цена контракта составляет 4,13 млрд рублей. Соответствующую информацию можно найти на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание бывшей Елизаветинской богадельни Елисеевых, где планируют сделать ремонт и приспособить под учебный корпус Северо-Западного института управления

Фото: Портал Citywalls / V_Malyj Здание бывшей Елизаветинской богадельни Елисеевых, где планируют сделать ремонт и приспособить под учебный корпус Северо-Западного института управления

Фото: Портал Citywalls / V_Malyj

В здании располагается учебно-административный корпус, который планируют приспособить под современное использование. Потенциальный подрядчик должен справиться с заданием за четыре года.

Он обязуется провести ремонт помещений, фасадов, светового фонтаря и витражи. Отметим, что здание является региональным памятником «Елизаветинская богадельня Елисеевых».

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что крышу Смольного отремонтируют за 320 миллионов рублей до конца 2026 года. Потенциальному подрядчику необходимо приступить к работам в мае.

Андрей Маркелов