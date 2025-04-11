Аукцион по аренде помещений на территории Апраксина двора признали несостоявшимся

В четверг, 10 апреля, Российский аукционный дом (РАД) подвел итоги первых в 2025 году аукционов по аренде помещений на территории Апраксина двора. Его признали несостоявшимся из-за отсутствия заявок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

На торги выставляли как отдельно стоящие здания целиком, так и нежилые помещения. Всю указанную недвижимость, которая относится к объектам культурного наследия регионального значения, можно было арендовать на три года.

На текущий момент корпуса Апраксина двора находится в городской собственности и закреплена за ГБУ «Городское управление инвентаризации и оценки недвижимого и движимого имущества».

Самый дорогой лот из разыгранных находится рядом с центральным входом на рынок. Это корпус №21 площадью 600 кв. м. Начальная цена арендной платы за год составила 15,8 млн рублей.

Два этажа с мансардой площадью 707 кв. м. в корпусе №36 оценили в 10,8 млн рублей. За право аренды корпуса №52 площадью 1,2 тыс. кв. м. просили 7,9 млн рублей.

Судя по снимкам в каталоге РАД видно, что все объекты находятся в плохом состоянии. Вероятно, именно поэтому потенциальные арендаторы решили подождать снижения цены.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что власти и правоохранительные органы Петербурга неделю назад посетили Апраксин двор в рамках очередного рейда. Специалисты демонтировали часть незаконных построек.

Андрей Маркелов