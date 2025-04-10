Сергей Окутин покинет должность гендиректора трамвайной сети «Чижик»

Генеральный директор «Транспортной концессионной компании» (ТКК) Сергей Окутин покинет свою должность по собственному желанию 30 апреля. Соответствующий документ появился на сайте организации, эксплуатирующей трамвайную сеть «Чижик» в Красногвардейском районе.

С 1 мая генеральным директором ТКК будет Антон Рудаков.

Окулов возглавлял компанию с момента ее регистрации в 2013 году. При нем в 2019 году по концессионному соглашению с городом на 30 лет была достроена частная трамвайная сеть.

На текущий момент ТКК отвечает как за подвижной состав, так и состояние рельсов и остановок. В бюджете Петербурга 2025-2027 годов на субсидию перевозчику заложили порядка 1,8 млрд рублей. В 2024 году прибыль ТКК составила 470 млн рублей.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Петербург обошел Москву по популярности наземного транспорта для поездок на работу.

Андрей Маркелов