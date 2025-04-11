Путин провел встречу со спецпосланником президента США Уиткоффом в Петербурге

Президент России Владимир Путин провел встречу со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом в Петербурге вечером 11 апреля, сообщает пресс-служба Кремля. Стороны обсудили украинское урегулирование. Диалог продолжался 4,5 часа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом в Петербурге

Фото: Пресс-служба Кремля Встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом в Петербурге

Фото: Пресс-служба Кремля

Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, встреча не связана с ранее прошедшими в Стамбуле переговорами между Москвой и Вашингтоном. Он подчеркнул, что беседа с господином Уиткоффом является отличной возможностью передать президенту США Дональду Трампу позицию Кремля, однако не стоит ждать от диалога прорывов.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что господин Уиткофф приземлился в Пулково утром 11 апреля. Затем он направился в «Гранд Отель Европа» на Михайловской улице, где встретился с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым. Далее высокопоставленные чиновники проследовали в Большую хоральную синагогу, где американскому гостю подарили кошерное вино и мацу.

Андрей Маркелов