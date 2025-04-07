Сбербанк выделит Setl Group 2,84 млрд рублей на строительство корпуса ЖК Univer City

Строительная компания Setl Group и ПАО Сбербанк договорились о предоставлении кредита на 2,84 рублей для строительства 11 корпуса ЖК Univer City в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Об оформлении договора сообщили на сайте холдинга.

Жилой комплекс комфорт-класса возводится на юге Петербурга. Этот корпус станет частью первого этапа строительства Univer City. Сдать его планируют в IV квартале 2027 года. Там же будет построена школа на 825 мест и второй детский сад на 220 мест.

Setl Group в рамках первого этапа строительства возводит 12 малоэтажных корпусов продаваемой площадью почти 170 тыс. кв. м. Там уже ввели в эксплуатацию два корпуса и детский сад.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что застройщик откроет парк в Пушкинском районе площадью 4,1 га.

Татьяна Титаева