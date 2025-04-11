Направлявшийся в Усть-Лугу из Индии танкер Kiwala задержали в Эстонии

В ночь на пятницу, 11 апреля, около острова Аэгна в Балтийском море задержали нефтяной танкер Kiwala, направлявшийся в порт Усть-Луга из индийского порта Сикха, сообщает Delfi. Судно направили в территориальные воды Эстонии. Сейчас оно стоит на якоре в заливе Мууга.

По словам главы погранслужбы Департамента полиции и погранохраны Эстонии Вейко Коммусаара, у танкера не было флага, в связи с чем Kiwala задержали для проверки документов и правового статуса. Операцию проводили с помощью вертолета.

Командующий Военно-морскими силами Иво Вярк сообщил, что задержание никаким образом не связано с повреждением критической инфраструктуры. На борту судна на текущий момент находятся 24 человека, капитан — выходец из Китая.

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна посчитал, что танкер принадлежит к так называемому «теневому флоту» России. Он подчеркнул, что танкер вошел в воды Эстонии без флага и страховки, в отношении судна введены санкции Евросоюза, Канады, Швейцарии и Британии.

Подробнее об инцидентах с судами в территориальных водах Эстонии и Финляндии читайте в материале «Ъ» «НАТО встает на стражу балтийского дна».

Андрей Маркелов