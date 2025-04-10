Чиновника «Мостотреста» задержали за покушение на получение взятки в 1,26 млн рублей

Чиновник из СПб ГБУ «Мостотрест» был задержан по подозрению в покушении на получение взятки в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК РФ). Как считает следствие, он за сумму в 1 млн 260 тыс. рублей предложил индивидуальному предпринимателю, занимающемуся водными перевозками, закрывать глаза на нарушения в области эксплуатации набережных в течение всего сезона навигации. Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по городу.

По предварительной версии, фигурант 12 марта на Невском проспекте встретился с неким ИП и потребовал от того взятку. Речь шла о незаконном использовании части набережной канала Грибоедова.

Во вторник, 8 апреля при передаче должностному лицу первой половины суммы бизнесмен также был задержан сотрудниками ФСБ. В данный момент решается вопрос об избрании чиновнику меры пресечения.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Ленинский райсуд Петербурга приговорил к 8,5 и 6 годам лишения свободы фигурантов дела о коррупции при реконструкции аэропорта Великий Устюг.

Дарья Астанина