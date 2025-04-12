Дело основателя частной скорой помощи Coris направили в Приморский районный суд
Дело против основателя частной скорой помощи Coris Льва Авербаха поступило в Приморский районный суд, сообщает «Мойка 78». Его обвиняют по ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). Изначально фигурантом дела был только коллега господина Авербеха Дмитрий Яковлев.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
По предварительным данным, медики прислали как минимум восьми иностранцам приглашение на лечение и тем самым помогали попасть в РФ. Свою вину Авербах признал лишь частчно. По его словам, никто из въехавших в страну не оставался надолго. Оба фигуранта дела сейчас находятся под подпиской о невыезде.
Coris является одной из старейших частных скорых в Петербурге. Впоследствии бренд перешел компании «Сфера Мед», Авербах стал советником генерального директора. Дело в отношении коммерческого директора компании Яковлева возбудили в сентябре 2024 года, позже он дал показания против директора Дмитрия Ванина и Авербаха. Последнему в марте 2025 года предъявили обвинение.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что рынок частной скорой помощи в Петербурге вышел на плато после пандемии. Подробнее читайте в материале «Частное затмение».