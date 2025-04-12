Дело основателя частной скорой помощи Coris направили в Приморский районный суд

Дело против основателя частной скорой помощи Coris Льва Авербаха поступило в Приморский районный суд, сообщает «Мойка 78». Его обвиняют по ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). Изначально фигурантом дела был только коллега господина Авербеха Дмитрий Яковлев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По предварительным данным, медики прислали как минимум восьми иностранцам приглашение на лечение и тем самым помогали попасть в РФ. Свою вину Авербах признал лишь частчно. По его словам, никто из въехавших в страну не оставался надолго. Оба фигуранта дела сейчас находятся под подпиской о невыезде.

Coris является одной из старейших частных скорых в Петербурге. Впоследствии бренд перешел компании «Сфера Мед», Авербах стал советником генерального директора. Дело в отношении коммерческого директора компании Яковлева возбудили в сентябре 2024 года, позже он дал показания против директора Дмитрия Ванина и Авербаха. Последнему в марте 2025 года предъявили обвинение.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что рынок частной скорой помощи в Петербурге вышел на плато после пандемии. Подробнее читайте в материале «Частное затмение».

Андрей Маркелов