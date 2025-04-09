Студенты СПбГИКиТ обратились в Минкульт с просьбой проверить вуз

Студенты Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения (СПбГИКиТ) направили обращение к министру культуры России Ольге Любимовой с просьбой проверить руководство вузов, пишет РБК. По их словам, из-за него уволились шесть мастеров кафедры режиссуры игрового кино и еще двое преподавателей.

Сокращения в институте связывают с новыми методическими указаниям, обязывающими согласовывать со студентами-продюсерами проекты на каждом этапе. По мнению студентов, такой подход «подменяет учебный процесс». Так, на последних возлагаются полномочия, которые должны быть у руководителей мастерских.

Стоит отметить, что при поступлении абитуриенты хотят попасть к конкретному мастеру, а увольнение специалистов резко снижает ценность обучения. Свои подписи в письме к Минкульту оставили 134 учащихся.

Профессор СПбГИКиТ и кинорежиссер Дмитрий Месхиев, после того как покинул преподавательский состав, разместил видеообращение к студентам. В ролике он заявил, что персонал категорически не согласен с решением «сделать все кинопроизводство игрового кино института подвластным художественному совету и кафедре продюсирования». По словам господина Месхиева, попытки договориться с ректором привели к увольнению заведующего кафедры.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге скончалась руководитель Института Петра Великого Инна Свидерская.

Татьяна Титаева