Воронежский молочный комбинат «Молвеста» увеличил выручку и сократил прибыль

По итогам 2024 года ПАО «Молочный комбинат "Воронежский"» (одно из основных юрлиц основанного депутатом Госдумы Аркадием Пономаревым холдинга «Молвест») получил 39 млрд руб. выручки при 33 млрд руб. в 2023 году (рост на 19%). Чистая прибыль предприятия, напротив, сократилась с 1,3 до 1,2 млрд руб. (на 3%). Информация об этом появилась в базе данных Rusprofile.

Себестоимость продаж увеличилась с 29,2 до 34,9 млрд руб. (на 19,2%). Прибыль от продаж выросла с 2,3 до 2,6 млрд руб. (на 15,5%).

Дебиторскую задолженность молочный комбинат нарастил на 27%: с 7 до 8,8 млрд руб. Кредиторскую — на 18,6%: с 1,3 до 1,5 млрд руб.

ПАО «Молочный комбинат "Воронежский"» было зарегистрировано в Воронеже в 1992 году. Основной вид деятельности — производство молока (кроме сырого) и молочной продукции. Компания зарегистрировала 70 товарных знаков, 68 из которых действуют. Уставный капитал не раскрывается. Генеральный директор — Анатолий Лосев.

Холдинг «Молвест» — российский производитель и переработчик молока, один из крупнейших в Черноземье производителей готовой молочной продукции и переработчиков молока. Продукция торговых марок холдинга представлена более чем 30 тыс. магазинов в 30 регионах РФ, а также за ее пределами. На предприятиях «Молвеста» содержится более 30 тыс. коров, ежегодно холдингом перерабатывается более 500 тыс. т молока, выпускается около 250 наименований молочной продукции только восьми торговых марок: «Вкуснотеево», «Молвест», «Felicita», «Нежный возраст», «Фруате», «Иван Поддубный», «Волжские просторы» и «Кубанский хуторок».

Какие финансовые результаты воронежский молочный комбинат показал в 2023 году — в материале «Ъ-Черноземье».

Юрий Голубь