Два человека осуждены за шпионаж и попытку теракта в Воронеже

2-й Западный окружной военный суд вынес обвинительные приговоры за шпионаж и попытку теракта в Воронеже. 29-летнему Олегу Заболотнему назначили 25 лет лишения свободы и штраф в 1 млн руб., 47-летнему Максиму Волге — 19 лет лишения свободы и штраф в 900 тыс. руб. Как сообщили в прокуратуре региона, первые четыре года осужденные проведут в тюрьме, оставшиеся — в колонии строгого режима.

Заболотний признан виновным в шпионаже (ст. 276 УК РФ), прохождении обучения для совершения теракта (ст. 205.3 УК РФ), незаконном изготовлении, хранении и ношении взрывного устройства (ч. 3 ст. 223.1 УК РФ), незаконном обороте взрывчатых веществ (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ), покушении на совершение теракта в составе организованной группы (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ). Волга — в госизмене (ст. 275 УК РФ), незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств, огнестрельного оружия и боеприпасов к нему (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ, ч. 4 ст. 222 УК РФ), покушении на совершение теракта в составе ОПГ (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ).

Как установил суд, осенью 2022 года в Харьковской области гражданин Украины Олег Заболотний под руководством украинских спецслужб прошел подготовку для подрыва российского военнослужащего, после чего был нелегально переброшен в Россию. С мая по сентябрь 2023 года он выполнял различные задания своих кураторов, направленные на установление подробных обстоятельств жизни военнослужащего.

Максим Волга в январе 2023 года через интернет установил контакт с представителями вооруженных сил и спецслужб Украины, после чего начал выполнять задания по сбору и передаче информации о военных объектах, а также военнослужащих, имеющих отношение к воронежскому военному аэродрому «Балтимор».

В августе 2023 года Волге поступило задание от кураторов забрать из тайника в Псковской области оружие с патронами и глушителем, а также — порядка 10 кг взрывчатки производства Великобритании, электродетонаторы и другие предметы, необходимые для изготовления самодельного взрывного устройства (СВУ). После того, как Волга взял содержимое из тайника и положил в багажник автомобиля, сотрудниками ФСБ была установлена его личность.

Под контролем спецслужб в Воронеже был оборудован тайник с компонентами самодельного СВУ, сведения о котором переданы украинским кураторам Волги. В сентябре 2023 года Заболотнему поступило указание забрать из оборудованного тайника все предметы, изготовить СВУ и осуществить подрыв военнослужащего, установив устройство под навесным потолком в подъезде жилого дома. Заболотний успел забрать из тайника все компоненты, за одну ночь изготовить в арендованной квартире СВУ с массой взрывчатого вещества свыше 1,8 кг, после чего утром направился к месту совершения теракта, однако при выходе из подъезда был задержан сотрудниками ФСБ.

Ульяна Ларионова