Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 11 апреля
Онлайн-трансляция: последние новости и заявления
09:34. Дежурные средства ПВО сбили два беспилотника над Курской областью около 6:00 11 апреля. Об этом сообщили в Минобороны.
09:29. В Шебекинском округе Белгородской области объявлена опасность атаки БПЛА — РСЧС.
08:50. Опасность атаки БПЛА в Курской области — оперштаб.
07:27. Минобороны: в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 30 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 25 – над территорией Курской области, пять – над территорией Белгородской области.
05:50. Курская область: отбой опасности БПЛА. — оперштаб
05:25. Курская область: отбой ракетной опасности. — оперштаб
05:22. Курская область: ракетная опасность. — оперштаб
00:24. Курская область: опасность атаки БПЛА — оперштаб
Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину. 10 апреля
В рамках расследования уголовного дела о теракте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ, до пожизненного лишения свободы) следователи СКР осмотрели жилой сектор села Махновка Суджанского района Курской области. В частных домах и на прилегающей…