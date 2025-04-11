Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 11 апреля

09:34. Дежурные средства ПВО сбили два беспилотника над Курской областью около 6:00 11 апреля. Об этом сообщили в Минобороны.

09:29. В Шебекинском округе Белгородской области объявлена опасность атаки БПЛА — РСЧС.

08:50. Опасность атаки БПЛА в Курской области — оперштаб.

07:27. Минобороны: в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 30 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 25 – над территорией Курской области, пять – над территорией Белгородской области.

05:50. Курская область: отбой опасности БПЛА. — оперштаб

05:25. Курская область: отбой ракетной опасности. — оперштаб

05:22. Курская область: ракетная опасность. — оперштаб

00:24. Курская область: опасность атаки БПЛА — оперштаб