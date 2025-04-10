Пермский завод пиломатериалов снизил прибыль более чем в десять раз

ООО «Красный октябрь», управляющее одноименным деревообрабатывающим заводом в Перми, отчиталось о финансовых итогах 2024 года. По сведениям базы Audit-it, выручка предприятия составила 3,9 млрд руб., что на 36,5% больше, чем годом ранее (в 2023-м — 2,8 млрд руб). При этом чистая прибыль предприятия снизилась на 91,4%: с 259,4 млн руб. в 2023 году до 22,4 млн руб. в 2024-м. Чистые активы компании по состоянию на конец прошлого года составили 4 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 2gis.ru Фото: 2gis.ru

Как пояснил «Ъ-Прикамье» гендиректор ООО «Красный октябрь» Александр Суслопаров, выручка организации выросла за счет запуска нового проекта по производству шпона и фанеры. «Ожидаем дальнейший рост в 2025 году», — подчеркнул он. Вместе с тем, господин Суслопаров отметил, что прибыль уменьшилась из-за «кратного роста стоимости кредитных средств, привязанных к ключевой ставке».

«Красный Октябрь» является деревообрабатывающим предприятием полного цикла. Выпускает доски для деревообработки, строительства, черновых работ и хозяйственных нужд, а также топливные гранулы, дрова и прочую сопутствующую продукцию.

Ранее продукция «Красного Октября» поставлялась в 30 стран. Основной объем экспорта (25% — по данным на 2020 год) приходится на Китай, страны Бенилюкса (16%), Германию (14%) и Прибалтику (8%). В прошлом году Евросоюз ввел запрет на импорт лесной продукции из России. Правительство РФ, со своей стороны, также запретило вывозить из страны некоторые виды лесоматериалов в «государства, совершившие недружественные действия», среди которых — все страны ЕС, Украина, Великобритания, Исландия, США, Канада и другие.