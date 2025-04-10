Глава Феодосии подал в отставку

Глава Крыма Сергей Аксенов встретился с главой администрации Феодосии Игорем Ткаченко. По итогам встречи господин Ткаченко написал заявление об увольнении по собственному желанию, о чем Сергей Аксенов сообщил в своем Telegram-канале.

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«Его обязанности будет исполнять Владимир Алексеевич Ким до момента прохождения конкурса на замещение должности главы администрации города»,— добавил Сергей Аксенов.

Игорь Ткаченко родился в Феодосии 16 августа 1978 года. В 2000 году окончил Херсонский государственный технический университет по специальности Финансы и кредит. Работал в частном бизнесе, в сентябре 2023 года стал первым заместителем главы администрации Феодосии. В декабре того же года возглавил администрацию.

Вячеслав Рыжков