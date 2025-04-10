Акции увязли в битуме

Компания «Аквамак-процессинг» добилась запрета на приватизацию госпакета акций компании «Башкиравтодор». Поводом стал объявленный минземимуществом Башкирии тендер на оценку рыночной стоимости 59,33% акций госкомпании. Прием заявок на участие в аукционе заканчивается сегодня в 7 утра, однако вчера арбитражный суд Башкирии опубликовал определение, запрещающее торги. Кроме того, «Аквамак-процессинг» намеревается предупредить главу минзема и по совместительству вице-премьера Башкирии Наталью Полянскую о возможной уголовной ответственности за отказ от исполнения ранее принятых судебных решений.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд запретил продажу акций "Башкиравтодора"

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Суд запретил продажу акций "Башкиравтодора"

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Арбитражный суд Башкирии вчера удовлетворил требования ООО «Аквамак-процессинг» о запрете министерству земельных и имущественных отношений проводить торги по продаже или приватизации 59,33% акций дорожно-строительной компании «Башкиравтодор», принадлежащих государству. С соответствующим заявлением «Аквамак-процессинг» обратился в суд 4 апреля в рамках дела о банкротстве «Башкиравтодора».

Тем самым суд сорвал попытку минземимущества провести объявленный 2 апреля тендер на оценку рыночной стоимости госпакета акций. Планировалось, что подрядчик оценит стоимость нематериальных активов, земельных участков, дорожно-строительной техники и другого имущества «Башкиравтодора» и его 18 филиалов. Прием заявок на участие в аукционе должен был закончиться сегодня.

АО «Башкиравтодор» является основным подрядчиком Управления дорожного хозяйства Башкирии. В феврале 2024 года началось дело о банкротстве компании, в мае введено наблюдение. Общая сумма задолженности, включенной в реестр требований 225 кредиторов, составляла около 3,4 млрд руб. (по состоянию на 24 февраля), а размер заявленных требований превышал 8,5 млрд руб. О требованиях заявили, в частности, Сбербанк, ФНС, ООО «РВ-Тариф», АО «Региональный фонд» и другие.

ООО «Аквамак-процессинг» зарегистрировано в 2005 году в Уфе, занимается оптовой торговой нефтепродуктов. Владельцем компании является Олег Макаренко. В числе заказчиков «Аквамак-процессинга» — МВД России и минтранс Башкирии. После начала банкротства «Башкиравтодора» «Аквамак-процессинг» добился включения в пул кредиторов госкомпании. По состоянию на февраль этого года задолженность перед компанией составляла 446,2 млн руб.

Как сообщал «Ъ», в сентябре 2024 года «Сколхимпром» — один из крупнейших кредиторов «Башкиравтодора» — обратился с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности лиц, контролирующих госкомпанию, включая акционеров — республиканскую инвестиционную компанию «Региональный фонд» и минземимущество.

6 марта арбитражный суд Башкирии в рамках спора о «субсидиарке» запретил минзему закладывать, отчуждать или накладывать иные обременение на 34,4 млн акций, находящихся в госсобственности. Тем же самым решением были арестованы 16,7 млн акций дорожно-строительной компании, принадлежащих «Региональному фонду». Объявленный минземимуществом тендер на оценку стоимости пакета акций, полагает «Аквамак-процессинг», прямо нарушил эти ограничения.

В компании опасаются, что приватизация «Башкиравтодора» на стадии наблюдения приведет к невозможности кредиторам добиться удовлетворения своих требований. «Будет погашена задолженность только в отношении определенных кредиторов, аффилированных с "Башкиравтодором" – например, АО "Региональный фонд", которое является акционером, кредитором и залогодержателем имущества "Башкиравтодора" в одном лице. Другие кредиторы, десятки или сотни предприятий — от малых до крупных, как наша, — могут не дождаться погашения задолженности, что может привести к их банкротству и прекращению деятельности в результате работы с крупнейшим республиканским господрядчиком»,— пояснил позицию заявителя юрист «Аквамак-процессинга» Рафаэль Махмутов.

Кроме того, «Аквамак-процессинга», как узнал «Ъ», намерен предупредить главу минземимущества Башкирии Наталью Полянскую о возможной уголовной ответственности за игнорирование запрета суда об отчуждении акций.

В министерстве земельных и имущественных отношений Башкирии на запрос «Ъ» вчера не ответили.

Экономист Всеволод Спивак считает, что приватизация, если будет проведена корректно, является цивилизационным выходом из сложившейся ситуации, так как не требует прямого вложения дополнительных бюджетных средств.

«Более того, для многих, благодаря кому "Башкиравтодор" оказался в текущей ситуации, контролируемая приватизация будет означать прощение многих, мягко говоря, ошибок. Но, если я правильно понимаю, текущее состояние компании таково, что его надо "наполнить" прибыльными заказами в виде долгосрочных муниципальных и республиканских подрядов, чтобы этот актив стал интересен частным инвесторам»,— полагает экономист.

На взгляд советника юридической компании Forward Legal Данила Бухарина, требования «Аквамак-процессинга» выглядят обоснованными и направлены на то, чтобы сохранить возможность взыскания долгов с минземимущества в случае принятия решения о привлечении к субсидиарной ответственности.

«Однако эффективность выбранной меры — запрета на отчуждение акций — вызывает вопросы. С учетом того, что «Башкиравтодор» находится в банкротстве, сама по себе потенциальная передача акций новому владельцу вряд ли способна ухудшить положение кредиторов»,— считает эксперт.

По мнению господина Бухарина, более действенной мерой был бы арест средств минземимущества как прямо обеспечивающий интересы кредиторов.

Идэль Гумеров