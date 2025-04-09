За неделю операции «Путина-2025» полицейские возбудили 16 дел по фактам браконьерства
За неделю органами внутренних дел Ростовской области возбуждено 16 уголовных дел по фактам браконьерства. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.
Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ
Согласно сообщению, у браконьеров изъято более 1 т свежевыловленной рыбы, свыше 30 запрещенных орудий лова (в том числе более 1,5 км сетей) и пять средств передвижения по воде. Причинённый ущерб государству составил более 1 млн руб.
Полицейские напоминают, что с 1 апреля по 31 мая 2025 года на территории Ростовской области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Путина-2025».