Дело борца расследовали не по-военному

В гарнизонном военном суде Москвы начались предварительные слушания по уголовному делу выходца из Чечни бывшего борца прапорщика в отставке Тархана Эльдукаева. Он обвиняется Главным следственным управлением (ГСУ) СКР в организации убийства в 1996 году Таира Гуршумова, владевшего частью площадей Черкизовского рынка (тогда же был тяжело ранен брат убитого, Тельман Гуршумов) и покушения в 2004 году на певца Авраама Руссо. Следствие считает, что преступления были совершены по заказу хозяина Черкизона Тельмана Исмаилова, объявленного в розыск.

Обвинение ходатайствовало о продлении борцу срока заключения на полгода, до 13 сентября, и военный судья пошел ему навстречу.

Судья принял и ряд ходатайств, поданных защитой. В них говорилось о прекращении уголовного преследования борца в связи с истечением срока давности, а также о возвращении дела прокурору, а затем и следователю. Оказалось, что в материалах расследования не было распоряжения руководства СКР о передаче расследования дела в отношении военнослужащего в производство «гражданского» следователя ГСУ, а это означает, что расследование велось незаконно.

Кроме того, судью попросили обеспечить заключение контракта господина Эльдукаева с Минобороны для участия в СВО, а также, если другие ходатайства будут отклонены, о проведении суда с участием присяжных.

Суд дал возможность обвинению подготовить ответы по заявлениям защиты и объяснил подсудимому Эльдукаеву порядок и последствия разбирательства с участием присяжных. Вопрос с СВО он не решил, назначив следующее заседание на 22 апреля.

Федор Максимов