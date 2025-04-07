Саратовское УФСБ задержало ИП из Москвы за незаконную торговлю черной икрой

УФСБ России по Саратовской области совместно с отделом экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по СЗАО ГУ МВД России по Москве пресекли деятельность 40-летнего мужчины, обвиняемого в незаконной торговле черной икрой осетровых видов, занесенных в Красную книгу РФ (ч. 3 ст. 258.1 УК РФ). Уголовное дело возбуждено отделом по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Москве.

По данным следствия, с июля 2024 года обвиняемый вместе с соучастниками организовал незаконный сбыт черной икры в Москве для получения прибыли. В ходе обыска на Перовском шоссе были изъяты более 100 кг рыбной продукции осетровых видов. Следствие собрало достаточные доказательства, дело направлено на рассмотрение в Симоновский районный суд Москвы.

Согласно данным с сайта суда, в минувшем марте к судье Ольге Величко поступило на рассмотрение уголовное дело о незаконной добыче и продаже (обороте) краснокнижной рыбы. Фигурантами проходят Анна Полленская, а также владелец и руководитель ООО «Морская торговля» Дмитрий Полленский.

Юрлицо зарегистрировано в Калининграде в 2022 году. По итогам 2023-го выручка компании составила 3,8 млн руб., а чистая прибыль — 437 тыс. руб. ИП Дмитрий Полленский зарегистрировал в Москве в мае 2021 года.

Нина Шевченко