Большинство участников СВО с инвалидностью получили минно-взрывные травмы

Среди участников военной операции на Украине с инвалидностью 58% имеют II группу, из них 85% получили инвалидность из-за комбинированных минно-взрывных травм. Об этом сообщила замруководителя Федерального центра научно-методического и методологического обеспечения развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов (ФЦКР) Елена Морозова. Ее слова приводит ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Госпожа Морозова пояснила, что у военнослужащих с минно-взрывными травмами «огромная проблема социальной реинтеграции», поскольку последствия таких ранений сильно ограничивают жизнедеятельность. По этой причине военнослужащих со II группой инвалидности выделяют в отдельную целевую реабилитационную группу. «Это люди молодого возраста, то есть им еще жить и жить»,— сказала замруководителя ФЦКР.

Согласно представленным госпожой Морозовой данным, 14,8% участников СВО с инвалидностью являются инвалидами I группы, 26,9% — инвалидами III группы, 58,3% — инвалидами II группы.

Полина Мотызлевская