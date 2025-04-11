Трагическая смерть ученого

В августе прошлого года находившийся на Кавказе в окрестностях Сочи профессор Военно-политического института имени Н. Г. Толмачева В. М. Исаев внезапно исчез. Вместе со знакомой преподавательницей ростовского университета Хмельневской профессор Исаев отправился из Красной Поляны (50 верст от Сочи) в научную экскурсию в горы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Норов, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Норов, Коммерсантъ

Экскурсанты предполагали дойти до горного озеро Кардывач для ознакомления с видами местной фауны и флоры.

Погода не благоприятствовала экскурсии. Хмельневская вернулась с дороги, а профессор Исаев углубился в горы один. Когда отсутствие профессора стало внушать тревогу, на поиски выехал его товарищ А. П. Салтыков, начальник одного из курсов в Институте имени Толмачева. В течение трех дней был осмотрен целый ряд пунктов по предполагаемому маршруту, которым должен был следовать профессор, опрошены горные пастухи.

Предположения о том, что он мог погибнуть в горах, местные власти и знакомые профессора не рассматривали, так как он прекрасно знал Кавказ. Краеведческий съезд в Сочи организовал две экспедиции в горы, во главе которых стояли ученые Котович и Штейн. Отряд Котович обнаружил в горах следы стоянки большой шайки горских бандитов. Там были найдены отдельные листки из записной книжки проф. Исаева c ботаническими надписями. Здесь же нашлись остатки раскурок, на которые пошли остальные листы этой книжки. Вблизи становища бандитов была найдена также подошва от сапога профессора Исаева. Возникло предположение, что профессор Исаев не погиб, а был похищен горцами с целью получения выкупа или как заложник.

В январе начальник Военно-политического института имени Толмачева Леонид Покровский сообщил ленинградскому корреспонденту «Известий», что на днях получил телеграмму из Батума от сестры профессора Исаева. Удалось точно установить, что профессор Исаев был захвачен оперировавшей в горах белогвардейской бандой, руководимой бывшим полковником царской армии Малахутиным. Одна из версий гласит, что профессор был убит при попытке бежать от разбойников.

Об исчезновении профессора Исаева писали в 1925 году «Известия» и «Вечерняя Москва»

Материал подготовил Алексей Алексеев