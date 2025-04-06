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В 2024 году аграриям Чувашии выплатили 6,34 млн рублей за погибшие посевы

В 2024 году сельхозпроизводители Чувашии получили 6,34 млн руб. страховых выплат за погибшие посевы. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщила пресс-служба Главы Чувашии Олега Николаева.

В 2024 году аграрии Чувашии получили 6,34 млн руб. за погибшие посевы

В 2024 году аграрии Чувашии получили 6,34 млн руб. за погибшие посевы

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В 2024 году аграрии Чувашии получили 6,34 млн руб. за погибшие посевы

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В 2024 году аграрии республики застраховали посевы с господдержкой и заявили о гибели 330 га гороха из-за сильных и продолжительных дождей, а также 57,5 га ярового рапса из-за атмосферной засухи.

Влас Северин

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