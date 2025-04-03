ФАС не будет регулировать стоимость проезда по ВСМ из Москвы в Санкт-Петербург

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не будет регулировать стоимость билетов на проезд по ВСМ Москва—Санкт-Петербург, сообщил в интервью ТАСС замглавы ФАС Геннадий Магазинов. Планируется, что проезд по этому маршруту будет стоить почти 9 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Мы полагаем, что ценообразование (на поездах ВСМ.— "Ъ") будет достаточно конкурентное. Ведь уже сейчас авиакомпании запустили тариф "Шаттл", рейсы между городами летают каждые 15 минут, пользуется спросом скоростная трасса М-11 "Нева"»,— сказал господин Магазинов.

Замглавы отметил, что задача ФАС — обеспечить доступность мест в плацкарте, но цены на другие виды перевозок могут устанавливаться свободно.

Президент РФ Владимир Путин дал старт строительству ВСМ 14 марта прошлого года. В 2025 году правительство выделило из Фонда национального благосостояния (ФНБ) не менее 300 млрд руб. на строительство магистрали. Ожидаемый год запуска магистрали — 2028-й.

По оценке Минтранса, финансовая модель ВСМ между Москвой и Петербургом включает 580 млрд руб. из ФНБ, а также облигации «Газфонда» на 290 млрд руб. Всего на маршруте Москва—Санкт-Петербург протяженностью 679 км планируется разместить 16 остановок.

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